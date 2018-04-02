Консалтинг услуги Хлебозавод №10 город Днепр

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задачи: место № 1 в отрасли, вывод на точку безубыточности, стабилизация объема продаж, план по показателю чистая прибыль -ххх.000$/месяц
на входе: предприятие лидер рынка в регионе (объем продаж 55 тонн/сут., стоимость бизнеса х.000.000$, (убытки!! - (– х0.000-х0.000$ в месяц)) / мес.
на выходе: объем продаж более 70 т/сут., стоимость бизнеса хх.000.000$, чистая прибыль более х00.000$/мес.
Результаты, достигнутые менее чем за календарный год.
Результаты: рост стоимости бизнеса на х.000.000$
Выход на точку безубыточности менее, чем за 3 месяца
Рост прибыли до х00.000$/месяц в течение полугода
Рост прибыли до х00.000$/месяц в течение первого года сопровождения
Прирост продаж более 30%
ПРЕДПРИЯТИЕ No1 – ЛИДЕР РЫНКА.