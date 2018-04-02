Консалтинг услуги для "Золотой каравай"

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Разработали и реализовали стратегию развития бизнеса с диверсификацией в собственную розничную торговую сеть ;
- организовали систему продаж и регулярное ежемесячное открытие новых точек и их системную работу, с использованием регламентов и стандартов развития, системой взаимодействия с собственниками арендных площадей, анализом сроков окупаемости проекта и программой расчета целесообразности выкупа торговых точек; провели полный ритейл-аудит и реорганизацию розничного бизнеса;
- внедрили системный подход и проектно-ориентированное управление в рознице;
- организовали эффективное совмещение производственных процессов на предприятиях ассоциации с требованиями розницы;
- систематизировали логистику и эффективную работу перевозчиков и поставщиков;
- разработали и внедрили систему ценообразования;
- в 5 раз увеличили количество рентабельных позиций в ассортименте;
- обучили сотрудников департамента продаж управлять сегментами рынка и каналами сбыта;
- заняли монопольную позицию №1 на рынке.