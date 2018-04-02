Консалтинг услуги для Корпорации «SBBI» Запорожье

http://www.sbbi.com.ua/, http://www.hlebodar.com/

- организация слияния всех разрозненных подразделений в одну сеть;

- организация торговли в розничной сети Днепропетровской/ Запорожской области;

- разработка ассортиментной политики и системы ценообразования

- вывод на лидирующую позицию в регионе, занятие монопольной позиции на рынке (рост продаж с 55 тонн/сутки до 140-150 тонн/в сутки, был создан крупнейший завод в Украине в своей группе продукции.