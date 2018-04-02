Консалтинг услуги для "Ермолинские полуфабрикаты"

Организация эффективной кадровой политики, обучения HR-предприятия и внедрение передовой системы отбора кадров; Организация розничной сети и обучение продавцов;

- Построение системы продаж под ключ;

- Стратегия развития сети (описана и реализована);

- Разработаны и внедрены новые системы мотивации всего персонала и регламенты работы.

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