Консалтинг услуги для Корпорация "ДМК"

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- построение системы продаж и маркетинг "под ключ" в VIP-рознице (сетях), обеспечено 100% покрытие и лидерские позиции на полках и других каналах сбыта;
- внедрена система отчетности, процессов, стандартов и процедур работы менеджеров розничной сети и коммерческого департамента;
- внедрена новая ассортиментная и ценовая политика;
- проведен ребрендинг торговой сети и изменен основной формат;
- впервые за историю работы бизнеса фирменная торговля дала прибыль.