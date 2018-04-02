Консалтинг услуги для Корпорация "ДМК"

- построение системы продаж и маркетинг "под ключ" в VIP-рознице (сетях), обеспечено 100% покрытие и лидерские позиции на полках и других каналах сбыта;

- внедрена система отчетности, процессов, стандартов и процедур работы менеджеров розничной сети и коммерческого департамента;

- внедрена новая ассортиментная и ценовая политика;

- проведен ребрендинг торговой сети и изменен основной формат;

- впервые за историю работы бизнеса фирменная торговля дала прибыль.