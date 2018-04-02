Консалтинг: сеть аптек "Твой Доктор"

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Созданию ассортиментной политики, написанию и внедрению автоматизированной системы управления ассортиментом на основании разработанной стратегии.
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