Консалтинг: сеть аптек "Твой Доктор"

Добавлена
6 лет назад
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Работа в формате кризис-менеджмента по организации всех бизнес-процессов в сети.

Созданию ассортиментной политики, написанию и внедрению автоматизированной системы управления ассортиментом на основании разработанной стратегии.

Создание отдела маркетинга под ключ.

Повышение рентабельности и развитие бизнеса.