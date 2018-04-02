Консалтинг: сеть аптек "Твой Доктор"

Работа в формате кризис-менеджмента по организации всех бизнес-процессов в сети.

Созданию ассортиментной политики, написанию и внедрению автоматизированной системы управления ассортиментом на основании разработанной стратегии.

Создание отдела маркетинга под ключ.

Повышение рентабельности и развитие бизнеса.