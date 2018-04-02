Консалтинг услуги coolbaby.ru

Предприниматель, владелец бизнеса, coolbaby.ru и еще нескольких бизнесов в России и США

Обратился к Олегу за помощью около года назад.

задачи: увеличить объем продаж в 5 раз, достигнуть точки безубыточности, продать часть бизнеса стратегическому инвестору

на входе: детский интернет-магазин (объем продаж 40.000$/мес, убытки!! - (– 20.000$/мес))

на выходе: объем продаж более 400.000$/мес, прибыльный бизнес. Часть - 25% бизнеса продано инвестору, покрывшему все обязательства предыдущего собственника. Кроме того, ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ СОСТАВИЛИ > 500.000$.

Результаты: достигнутые за 8 месяцев до прихода инвестора.

Рост продаж более чем в 10 раз

Достижение точки безубыточности

Привлечен "портфельный" инвестор, проинвестировавший в бизнес , более 1.000.000$. В итоге выкупивший за другие деньги контрольный пакет акций и весь бизнес у Алексея