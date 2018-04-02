Консалтинг услуги ПАО "Хлеб"

Андрей Маленко, член наблюдательного совета ПАО "Хлеб"

По нашему запросу, Олег со своей командой управлял бизнесом в формате кризис-менеджмента и стал позже представителем нового собственника в регионе, хотя он работал с этим бизнесом еще до его покупки нашей корпорацией. Мы сильно рисковали, когда решили оставить его после приобретения бизнеса. До сих пор продолжаем сотрудничать по нашим новым проектам и привлекаем как эксперта в стратегических вопросах

задачи: место № 1 в отрасли, рост продаж на 50%, стоимость бизнеса 10.000.000$

на входе: один из крупных производи-телей в регионе (объем продаж 60 т/сут., чистая прибыль - 70-100 тыс. $/месяц , стоимость бизнеса 7.000.000 $),

на выходе: (объем продаж 140 тонн/сут, чистая прибыль до 500.000 $/мес, стоимость бизнеса 14.000.000$ ),

Результаты: рост стоимости активов в 2 раза на 7.000.000$

Рост прибыли более чем в 5 раз на 400.000$/месяц

Рост продаж в 2,5 раза на 80 тонн/сутки