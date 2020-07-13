Информационный портал для людей с инвалидностью

• Разработка сайта

• Проверка качества (QA).

• Работа с CMS WordPress.

• Базовая оптимизация сайта.

• Добавление контента на сайт, HTML, CSS.

• Раскрутка сайта.

• Поддержка и продвижение в социальных сетях (VK.com и Facebook).

• Ведение текстовых трансляций спортивных событий.

• Участие в конкурсах проектов OpenDataChallenge 2017 (Украина, Киев) и Social Project Awards 2018 (Украина, Одесса).

• Написание грантовых заявок.

• Общение с пользователями проекта.

• Управление командой волонтеров.

• Поиск спонсоров для проекта.