Информационный портал для людей с инвалидностью
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5 лет назад
• Разработка сайта
• Проверка качества (QA).
• Работа с CMS WordPress.
• Базовая оптимизация сайта.
• Добавление контента на сайт, HTML, CSS.
• Раскрутка сайта.
• Поддержка и продвижение в социальных сетях (VK.com и Facebook).
• Ведение текстовых трансляций спортивных событий.
• Участие в конкурсах проектов OpenDataChallenge 2017 (Украина, Киев) и Social Project Awards 2018 (Украина, Одесса).
• Написание грантовых заявок.
• Общение с пользователями проекта.
• Управление командой волонтеров.
• Поиск спонсоров для проекта.