Разработка графиков в "Primavera" или "MS Project"

Здравствуйте.

Вот уже 8 лет как занимаюсь я следующими вещами:1. Разработкакак единичных так и комплексных графиков (ЗУР, ПД и РД, МТР, СМР, ПНР) в

программном обеспечении Oracle Primavera или MS Project, в различных вариациях,

включающих:a. иерархическуюструктуру работ (WBS);b. зависимостиработ между дисциплинами;c. контрольныеточки;d. кодыработ по дисциплинам, системам, объектам;e. пользовательскиеполя;f. базовый план;g. наполнениеработ ресурсами;h. ит.д2. Разработкаи формирование аналитических отчетов и презентаций о ходе реализации проекта.3. Автоматизациясуществующей отчетности на базе Excel.4. Разработкатехнических заданий на системы календарно – сетевого планирования.5. Разработкаинструкций по календарному планированию, оценке прогресса работ, формированию и

предоставлению отчетности.6. Анализактуальных и потенциальных рисков на сроки и бюджет проекта.7. Подготовкамероприятий для компенсации отставаний от графиков работ: формирование

потребности в ресурсах для прогнозирования дальнейшего хода реализации проекта.8. Интеграция3d - 5d моделей на базе «Autodesk Navisworks» или «Synchro».