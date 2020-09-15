Разработка графиков в "Primavera" или "MS Project"

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5 лет назад
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Здравствуйте.

Вот уже 8 лет как занимаюсь я следующими вещами:1.       Разработкакак единичных так и комплексных графиков (ЗУР, ПД и РД, МТР, СМР, ПНР) в

программном обеспечении Oracle Primavera или MS Project, в различных вариациях,

включающих:a.       иерархическуюструктуру работ (WBS);b.       зависимостиработ между дисциплинами;c.       контрольныеточки;d.       кодыработ по дисциплинам, системам, объектам;e.       пользовательскиеполя;f.       базовый план;g.       наполнениеработ ресурсами;h.       ит.д2.       Разработкаи формирование аналитических отчетов и презентаций о ходе реализации проекта.3.       Автоматизациясуществующей отчетности на базе Excel.4.       Разработкатехнических заданий на системы календарно – сетевого планирования.5.       Разработкаинструкций по календарному планированию, оценке прогресса работ, формированию и

предоставлению отчетности.6.       Анализактуальных и потенциальных рисков на сроки и бюджет проекта.7.       Подготовкамероприятий для компенсации отставаний от графиков работ: формирование

потребности в ресурсах для прогнозирования дальнейшего хода реализации проекта.8.       Интеграция3d - 5d моделей на базе «Autodesk Navisworks» или «Synchro».