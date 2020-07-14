Репетитор по английскому языку

Репетиторство и подготовка к IELTS.

Меня зовут Асия. У меня есть большой опыт изучения английского языка, как разговорного, так и академического. Я также постоянно улучшаю свой speaking с носителями. У меня есть сертификат IELTS 6.5 (Upper Intermediate). Я занимала призовые места в олимпиадах по английскому языку.

Доступны онлайн занятия по Skype/Zoom.

Вы можете выучить английский с нуля или подтянуть имеющуюся базу. Я помогу Вам развить свой speaking, reading, writing и listening. Вы также узнаете стратегию прохождения IELTS и самые распространенные подводные камни.

Индивидуальный подход ко всем ученикам.