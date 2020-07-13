Репетитор по китайскому языку

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Репетитор китайского языка
Меня зовут Асия. Мой опыт изучения китайского языка уже более 3-х лет. В 2017-2018 год, я прошла специальные языковые курсы в Педагогическом Университете Центрального Китая, по окончанию получила сертификат HSK4 (278/300). Далее, поступила на грант в Шанхайский Университет, на специальность Бизнес Администрирование. Онлайн-обучение проходит в Zoom/Skype. Пробное занятие бесплатно!
Я буду обучать Вас по уникальной методике ускоренного изучения китайского языка для иностранцев, разработанной Китайским Правительством.
Я предлагаю:
- Китайский язык с нуля;
- Подготовка к HSK1, HSK2, HSK3, HSK4;
- Помощь в поступлении в ВУЗы Китая;
- Разговорный китайский;
- Бизнес-китайский;
- Переводческие услуги (тексты с кит/рус, рус/кит, англ/кит, кит/англ).