Репетитор по китайскому языку

Репетитор китайского языка

Меня зовут Асия. Мой опыт изучения китайского языка уже более 3-х лет. В 2017-2018 год, я прошла специальные языковые курсы в Педагогическом Университете Центрального Китая, по окончанию получила сертификат HSK4 (278/300). Далее, поступила на грант в Шанхайский Университет, на специальность Бизнес Администрирование. Онлайн-обучение проходит в Zoom/Skype. Пробное занятие бесплатно!

Я буду обучать Вас по уникальной методике ускоренного изучения китайского языка для иностранцев, разработанной Китайским Правительством.

Я предлагаю:

Китайский язык с нуля;

Подготовка к HSK1, HSK2, HSK3, HSK4;

Помощь в поступлении в ВУЗы Китая;

Разговорный китайский;

Бизнес-китайский;

Переводческие услуги (тексты с кит/рус, рус/кит, англ/кит, кит/англ).

Писать на WhatsApp: +8618621047027