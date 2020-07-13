Репетитор по китайскому языку

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5 лет назад
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Репетитор китайского языка

Меня зовут Асия. Мой опыт изучения китайского языка уже более 3-х лет.  В 2017-2018 год,  я прошла специальные языковые курсы в Педагогическом Университете Центрального Китая, по окончанию получила сертификат HSK4 (278/300). Далее, поступила на грант в Шанхайский Университет, на специальность Бизнес Администрирование.  Онлайн-обучение проходит в Zoom/Skype. Пробное занятие бесплатно! 

Я буду обучать Вас по уникальной методике ускоренного изучения китайского языка для иностранцев, разработанной Китайским Правительством. 

Я предлагаю:

  • Китайский язык с нуля;
  • Подготовка к HSK1, HSK2, HSK3, HSK4;
  • Помощь в поступлении в ВУЗы Китая;
  • Разговорный китайский;
  • Бизнес-китайский;
  • Переводческие услуги (тексты с кит/рус, рус/кит, англ/кит, кит/англ).
Писать на WhatsApp: +8618621047027