Auditor.pro Чек листы для бизнеса. (React)

* Разработка создания онлайн форм опросников на подобие Яндекс.Формы или Google.Form для крупных коммерческих организаций, индивидуально для каждой. Цель которого заключается в автоматизации подбора/контроля/проводить исследования сотрудников на предприятиях.

* https://auditorpro.info/ можно авторизоваться через google, создать мной разработанные формы для прохождения опросов, поделиться ссылкой или QR.

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• Разработкой клиентской бизнес-логики конструктора форм, превью и их настройкой на клиенте

• Взаимодействие с командой, участие в конференциях

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<: React,="" Redux,="" Redux-Saga,="" TypeScript,="" Drag-and-Drop,="" БЭМ,="" SCSS,="" GItLab,="" Figma="" />

Бекенд: Python