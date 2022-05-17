Умный дом (React)

Проект цель которого:
• Админ создает в ЛК пользователя:
- объект недвижимости в котором будет производиться управление климатическими системами;
- зоны, индивидуальные комнаты в которых будут храниться карточки управление каждой системой;
- карточку для управления климатической системой (свет, розетки, теплый пол, отопление, кондиционирование, вентиляция, охранная система и тд)
• Так же реализована общая логика управления на весь объект недвижимости, например: во всем доме выключить свет, розетки, отопление, кондиционирование и тд
<: TypeScript,="" React,="" Redux,="" Redux-Saga,="" Drag="" and="" Drop,="" SCSS-module,="" Figma="" />
Бекенд: Django (Python)