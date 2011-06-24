Автоматизированная система рассылки

Полностью автоматизированная система сбора

1. Объявлений о продаже авто

2. Телефонных номеров

И рассылки сообщений, используя безопасное соединение с АТС

Интерфейс предоставляет удобный доступ к каталогу объявлений и базе номеров

Гибкие настройки сборщиков (парсеров) информации

Гибкие настройки рассылок

А так же, аналогичный проект (http://www.weblancer.net/projects/280099.html). За 8 месяцев работы обработано около 120000 объявлений, по одному региону РФ. Автоматический сбор прокси, самый свежий прокси-лист.