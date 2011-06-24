Автоматизированная система рассылки
Веб-программирование
Добавлена241 просмотр
12 лет назад
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Полностью автоматизированная система сбора
1. Объявлений о продаже авто
2. Телефонных номеров
И рассылки сообщений, используя безопасное соединение с АТС
Интерфейс предоставляет удобный доступ к каталогу объявлений и базе номеров
Гибкие настройки сборщиков (парсеров) информации
Гибкие настройки рассылок
А так же, аналогичный проект (http://www.weblancer.net/projects/280099.html). За 8 месяцев работы обработано около 120000 объявлений, по одному региону РФ. Автоматический сбор прокси, самый свежий прокси-лист.