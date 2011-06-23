Заказ "Система учета заказчиков"
Веб-программирование
Добавлена239 просмотров
13 лет назад
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http://www.weblancer.net/projects/280307.html
Скрипт простой системы учета заказчиков
PHP+MySQL
Только программный каркас, без верстки.
1. Просмотр, сортировка и поиск клиентов с постраничной навигацией
2. Добавление, редактирование и удаление клиентов
3. Клиентский интерфейс для проверки статуса
4. Скрипт-интерфейс счетчика просмотров
С ТЗ можно ознакомиться по ссылке на проект.