Заказ "Система учета заказчиков"

http://www.weblancer.net/projects/280307.html

Скрипт простой системы учета заказчиков

PHP+MySQL

Только программный каркас, без верстки.

1. Просмотр, сортировка и поиск клиентов с постраничной навигацией

2. Добавление, редактирование и удаление клиентов

3. Клиентский интерфейс для проверки статуса

4. Скрипт-интерфейс счетчика просмотров

С ТЗ можно ознакомиться по ссылке на проект.