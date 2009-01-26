Изменяемая кнопка для проекта http://www.weblancer.net/projects/93177.html

Двумя щелчками меняется картинка, надпись и способ поведения кнопки (переход по ссылке, выполнение ActionScript-функции). Затухание соседних кнопок программировать не нужно, умная кнопка сама находит своих соседок (не перепутает с другими, не бойтесь :) и тушит их.