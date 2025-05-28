CRM система для архітекторів

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📝 Опис проєкту:

Brick CRM — це потужна система управління проєктами, спеціально розроблена для архітекторів, будівельних команд та інженерних компаній.
Вона об’єднує інструменти для координації завдань, планування ресурсів і роботи з документами в єдиному зручному інтерфейсі.

Ключові розробки:
✅ Кастомна система планування на базі FullCalendar
✅ Інтерактивна канбан-дошка з drag-and-drop
✅ Модулі для відстеження навантаження та розподілу завдань
✅ Внутрішня файлова система з lightbox-прев’ю
✅ Тікетинг/хелпдеск-модуль для підтримки користувачів
✅ Масштабовані інструменти для роботи з архітектурними кресленнями
✅ Повна міграція з Vue 2 на Vue 3 та Vite

Додаток має глибоку інтеграцію локалізації, повідомлень, підказок та offline-friendly функцій, забезпечуючи якісний досвід користувача.

🛠 Технології та стек:

  • Vue 3, Vite, Inertia.js

  • TailwindCSS, FullCalendar

  • Tiptap Editor, Vue Chart.js, Frappe Gantt

  • Vue Final Modal, Vue I18n

  • Leaflet, Moment.js

  • Cypress

🔗 Live: dev.brick-crm.soul-was-here.com
🔗 GitHub: brick