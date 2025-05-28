CRM система для архітекторів

📝 Опис проєкту:

Brick CRM — це потужна система управління проєктами, спеціально розроблена для архітекторів, будівельних команд та інженерних компаній.

Вона об’єднує інструменти для координації завдань, планування ресурсів і роботи з документами в єдиному зручному інтерфейсі.

Ключові розробки:

✅ Кастомна система планування на базі FullCalendar

✅ Інтерактивна канбан-дошка з drag-and-drop

✅ Модулі для відстеження навантаження та розподілу завдань

✅ Внутрішня файлова система з lightbox-прев’ю

✅ Тікетинг/хелпдеск-модуль для підтримки користувачів

✅ Масштабовані інструменти для роботи з архітектурними кресленнями

✅ Повна міграція з Vue 2 на Vue 3 та Vite

Додаток має глибоку інтеграцію локалізації, повідомлень, підказок та offline-friendly функцій, забезпечуючи якісний досвід користувача.



🛠 Технології та стек:

Vue 3, Vite, Inertia.js

TailwindCSS, FullCalendar

Tiptap Editor, Vue Chart.js, Frappe Gantt

Vue Final Modal, Vue I18n

Leaflet, Moment.js

Cypress



🔗 Live: dev.brick-crm.soul-was-here.com

🔗 GitHub: brick