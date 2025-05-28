Planner Online — це інтерактивний вебзастосунок на основі Vue 3 + Inertia.js, розроблений для клієнтів Castorama у Польщі.
Він дозволяє користувачам планувати, налаштовувати й візуалізувати дизайн кухні або ванної кімнати прямо в браузері, з плавним і чуйним інтерфейсом.
Основні можливості:
✅ Інтеграція 3D-планувальника (через iframe або зовнішній скрипт)
✅ Майстри з покроковою навігацією
✅ Конфігурація макетів та збереження проєктів через акаунти або cookies
✅ Сучасний, мінімалістичний дизайн з доступними компонентами (TailwindCSS, Headless UI)
✅ Використання UUID для ідентифікації сесій користувачів
✅ Інтеграція утиліт для роботи з cookies, формами та динамічним завантаженням скриптів
🛠 Технології та стек:
Vue 3, Inertia.js
Vite, TailwindCSS, Headless UI
Universal Cookie, PostCSS
🔗 Live: planeronline.castorama.pl
🔗 GitHub: mw-planneronline