Planner Online — це інтерактивний вебзастосунок на основі Vue 3 + Inertia.js, розроблений для клієнтів Castorama у Польщі.

Він дозволяє користувачам планувати, налаштовувати й візуалізувати дизайн кухні або ванної кімнати прямо в браузері, з плавним і чуйним інтерфейсом.

Основні можливості:

✅ Інтеграція 3D-планувальника (через iframe або зовнішній скрипт)

✅ Майстри з покроковою навігацією

✅ Конфігурація макетів та збереження проєктів через акаунти або cookies

✅ Сучасний, мінімалістичний дизайн з доступними компонентами (TailwindCSS, Headless UI)

✅ Використання UUID для ідентифікації сесій користувачів

✅ Інтеграція утиліт для роботи з cookies, формами та динамічним завантаженням скриптів

🛠 Технології та стек:

Vue 3, Inertia.js

Vite, TailwindCSS, Headless UI

Universal Cookie, PostCSS

🔗 Live: planeronline.castorama.pl

🔗 GitHub: mw-planneronline