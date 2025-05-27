Handify -- Платформа для решения бытовых проблем

Handify — это веб-платформа, соединяющая пользователей с мастерами для решения бытовых задач. Пользователи публикуют свои проблемы (например, "сломался кран", "нужна покраска стены"), а мастера просматривают заявки, предлагают помощь и договариваются о сотрудничестве.

🧠 Также доступен AI-ассистент, который помогает пользователю оформить заявку: просто введи проблему и, при желании, прикрепи фото — Handify подскажет подходящего специалиста.

💡 Функционал:

Страницы: Home, Problems, Masters, AI, About Us

Публикация проблем с описанием и фото

Список мастеров с фильтрами, рейтингами и категориями

Чат между пользователями и мастерами

Интеграция OpenAI API для AI-советчика

Полная адаптивность + тёмная тема

Языки: 🇷🇺 Русский, 🇬🇧 Английский, 🇹🇯 Таджикский

⚙️ Стек:

Next.js, React, Tailwind CSS, Zustand, i18n, Framer Motion, OpenAI API

🎯 Цель проекта — создать полезную платформу, которая облегчает бытовую жизнь, помогает находить надёжных специалистов и автоматизирует первые шаги с помощью ИИ.