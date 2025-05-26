Alifshop clone

Alif Shop Clone — это копия популярного рассрочного маркетплейса, созданная с нуля с использованием Next.js, Tailwind CSS и современного UI. Интерфейс, фильтрация, карточки товаров, оформление заказов — всё реализовано максимально близко к оригиналу, с адаптацией под любые экраны.
💡 Функционал:
Главная страница с баннерами, слайдерами и категориями
Страница товара с рассрочкой, ценами, характеристиками
Система фильтрации по категориям, брендам, цене
Корзина, оформление заказа
Авторизация и регистрация
Адаптивность и поддержка тёмной темы
SSR (Next.js) для SEO и быстрой загрузки
⚙️ Стек:
Next.js, React, Tailwind CSS, Zustand, Lucide, Framer Motion
🎯 Цель проекта — показать, как можно воссоздать крупный коммерческий проект с нуля, сделав его максимально реалистичным и технологически современным.