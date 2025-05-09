Интернет магазин на Vue 3 / Pinia / Rest API / Three.js / Tailwind css

В рамках данного проекта я разработал современный и функциональный интернет-магазин, который обеспечивает пользователям удобный и интуитивно понятный интерфейс для совершения покупок.

В проекте реализовал следующий функционал:

• Сделал адаптивную верстку на Tailwind CSS

• Настроил маршрутизацию на Vue Router

• Использовал Pinia для создания глобального хранилища

• Реализовал функцию поиска. Поиск осуществляется в реальном времени с использованием Axios для отправки запросов к Rest API, что обеспечивает мгновенные результаты без перезагрузки страницы. Для задержки вызова ajax функции поиска использовал метод debounce библиотеки lodash.

• Разработал сортировку товаров, фильтр по цене и категориям. Использовал библиотеку vueform/slider для фильтра по цене.

• Реализовал систему регистрации и авторизации при помощи REST API и сервиса mokky.dev. Использовал localStorage для хранения данных и токена авторизации пользователя.

• Также разработал личный кабинет пользователя, в котором он может редактировать свои данные, просматривать историю и статус своих заказов.

• Добавил возможность сохранять товары в избранное. Использовал Axios для взаимодействия с сервером и сервис mokky.dev для хранения данных.

• Реализовал функционал мини-корзины с оформлением заказа.

• Внедрил в проект 3D графику с помощью библиотеки Three.js.

• Для отложенной загрузки изображений использовал библиотеку vue3-lazyload.

Для разработки использовал следующие технологии:

- Vue 3 (composition API)

- Pinia в качестве глобального хранилища

- Vue Router для реализации маршрутизации

- Axios для взаимодействия с сервером

- Для создания фильтра по цене использовал библиотеку vueform/slider

- Tailwind CSS

- Настроил RESTful API при помощи сервиса mokky.dev

- Three.js для работы с 3D графикой

- vue3-lazyload для отложенной загрузки изображений

Сайт: https://store-pearl-iota.vercel.app