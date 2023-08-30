Интернет-магазин Oldhomethings

Реализация интернет-магазина инфопродуктов на Tilda без предоставленного дизайна (https://oldhomethings.ru/)



Функциональность:

- просмотр информации о продуктах

- добавление продуктов в корзину

- прием оплаты

- взаимодействие с базой данных TildaCRM

- автоматическая отправка инфопродукта при оплате