Интернет-магазин Oldhomethings
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Реализация интернет-магазина инфопродуктов на Tilda без предоставленного дизайна (https://oldhomethings.ru/)
Функциональность:
- просмотр информации о продуктах
- добавление продуктов в корзину
- прием оплаты
- взаимодействие с базой данных TildaCRM
- автоматическая отправка инфопродукта при оплате