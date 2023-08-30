Интернет-магазин Oldhomethings

Веб-программирование
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Реализация интернет-магазина инфопродуктов на Tilda без предоставленного дизайна (https://oldhomethings.ru/)

Функциональность:
- просмотр информации о продуктах
- добавление продуктов в корзину
- прием оплаты
- взаимодействие с базой данных TildaCRM
- автоматическая отправка инфопродукта при оплате