Frontend-разработчик

Front-end разработчик, разработка сайтов на Tilda "под ключ".

Работаю на React, пишу на TypeScript и JavaScript



Человек - генератор идей. Планировала работать в школе. Во время ковида я ушла на фриланс в разработку сайтов для инфорынка на Тильде. В процессе работы столкнулась непосредственно с кодом, что меня сильно заинтересовало и подтолкнуло пройти обучение по веб-разработке по программе full-stack разработка.



Работу выполняю в срок, после исполнения ни от кого не прячусь :)



С чем я работаю



Tilda:

- верстка сайтов на Tilda по макетам

- подключение базы данных email-рассылки Unisender

- подключение платежных систем

- реализация автоматизации продаж (заказ - оплата - автоматическая рассылка)

- подключение домена



Web-разработка:

- статическая и адаптивная верстка по макетам Figma, Adobe XD, Photoshop (БЭМ, SCSS, SASS)

- разработка фронтенда на React, TypeScript, JavaScript

- разработка бэкенда на Nest.js/express, взаимодействие с MongoDB и Postrgres

- покрытие веб-приложения тестами cypress, jest



Мой гитхаб с примерами кода и работ: https://github.com/svetavo