Front-end разработчик, разработка сайтов на Tilda "под ключ".
Работаю на React, пишу на TypeScript и JavaScript
Человек - генератор идей. Планировала работать в школе. Во время ковида я ушла на фриланс в разработку сайтов для инфорынка на Тильде. В процессе работы столкнулась непосредственно с кодом, что меня сильно заинтересовало и подтолкнуло пройти обучение по веб-разработке по программе full-stack разработка.
Работу выполняю в срок, после исполнения ни от кого не прячусь :)
С чем я работаю
Tilda:
- верстка сайтов на Tilda по макетам
- подключение базы данных email-рассылки Unisender
- подключение платежных систем
- реализация автоматизации продаж (заказ - оплата - автоматическая рассылка)
- подключение домена
Web-разработка:
- статическая и адаптивная верстка по макетам Figma, Adobe XD, Photoshop (БЭМ, SCSS, SASS)
- разработка фронтенда на React, TypeScript, JavaScript
- разработка бэкенда на Nest.js/express, взаимодействие с MongoDB и Postrgres
- покрытие веб-приложения тестами cypress, jest
Мой гитхаб с примерами кода и работ: https://github.com/svetavo
Портфолио
- Интернет-магазин Oldhomethingsнет просмотров
- Проект "Stellar Burgers"нет просмотров
- Проект "Место"нет просмотров
- Проект "Путешествие по России"нет просмотров