svetavo

Светлана svetavo

 
32 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Frontend-разработчик

Front-end разработчик, разработка сайтов на Tilda "под ключ".
Работаю на React, пишу на TypeScript и JavaScript

Человек - генератор идей. Планировала работать в школе. Во время ковида я ушла на фриланс в разработку сайтов для инфорынка на Тильде. В процессе работы столкнулась непосредственно с кодом, что меня сильно заинтересовало и подтолкнуло пройти обучение по веб-разработке по программе full-stack разработка.

Работу выполняю в срок, после исполнения ни от кого не прячусь :)

С чем я работаю

Tilda:
- верстка сайтов на Tilda по макетам
- подключение базы данных email-рассылки Unisender
- подключение платежных систем
- реализация автоматизации продаж (заказ - оплата - автоматическая рассылка)
- подключение домена

Web-разработка:
- статическая и адаптивная верстка по макетам Figma, Adobe XD, Photoshop (БЭМ, SCSS, SASS)
- разработка фронтенда на React, TypeScript, JavaScript
- разработка бэкенда на Nest.js/express, взаимодействие с MongoDB и Postrgres
- покрытие веб-приложения тестами cypress, jest

Мой гитхаб с примерами кода и работ: https://github.com/svetavo

Портфолио