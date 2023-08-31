Проект "Место"

Приложение представляет собой сайт, на котором собраны фотографии разных мест, загруженные на сервер пользователями приложения.

Функционал включает в себя:







возможность добавлять и удалять фотографии

возможность ставить лайки

возможность изменения данных пользователя



Технологический стек:

HTML, CSS





Ссылка на GitHub Pages:

https://svetavo.github.io/mesto-project/