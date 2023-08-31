Проект "Место"
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Приложение представляет собой сайт, на котором собраны фотографии разных мест, загруженные на сервер пользователями приложения.
Функционал включает в себя:
возможность добавлять и удалять фотографии
возможность ставить лайки
возможность изменения данных пользователя
Технологический стек:
HTML, CSS
Ссылка на GitHub Pages:
https://svetavo.github.io/mesto-project/