Проект "Место"

Веб-программирование
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
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Приложение представляет собой сайт, на котором собраны фотографии разных мест, загруженные на сервер пользователями приложения.
Функционал включает в себя:


  • возможность добавлять и удалять фотографии

  • возможность ставить лайки

  • возможность изменения данных пользователя


Технологический стек:
HTML, CSS


Ссылка на GitHub Pages:
https://svetavo.github.io/mesto-project/