Проект "Stellar Burgers"

Веб-программирование
Добавлена
4 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 Функционал:

  • Создание бургеров

  • Работа с сервером

  • Аутентификация пользователя

  • Реализация отображения ленты заказов в реальном времени


Технологический стек:
React, Redux, TypeScript, Websocket, React DnD


Страница приложения:
https://react-burger-svetavo.netlify.app/