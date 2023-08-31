Проект "Stellar Burgers"
Веб-программирование
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функционал:
Создание бургеров
Работа с сервером
Аутентификация пользователя
Реализация отображения ленты заказов в реальном времени
Технологический стек:
React, Redux, TypeScript, Websocket, React DnD
Страница приложения:
https://react-burger-svetavo.netlify.app/