Изменение вида постраничной навигации Joomla 1.5

http://magsovet.com

На сайте magsovet.com был изменён вид постраничной навигации, стандартной для Joomla 1.5. Убраны кнопки "Вперёд", "Назад", "Первая", "Последняя". Теперь одновременно отображаются ссылки на 7 страниц: На превую, 5 промежуточных и последнюю. В большинстве случаев активная страница находится в центре.