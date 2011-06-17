Компонент "Водомерные счётчики" для сайта Joomla

http://php-programmist.ru/portfolio/components/counters.html

Для сайта Черкасского водоканала vodokanal.ck.ua разработан компонент под заказ для Joomla - "Водомерные счётчики". Компонент позволяет зарегистрированным пользователям отправлять ежемесячно отчёты, в которых указываются данные всех водомерных счётчиков.

После регистрации пользователь может настроить шаблоны счётчиков, т.е. указать какие счётчики у него стоят и где. Согласно этого шаблона генерируется форма для отправки отчётов. В разделе "Истроия отчётов" пользователь может просмотреть все отправленные отчёты - данные фильтруются по заданному промежутку времени, номеру счётчика, а также сортируются по всем полям.

Ежедневно в 23.55 автоматически формируется суммарный отчёт за день, записывается в txt-файл и отправляется на указанный в настройках компонента E-mail.

В админке можно добавлять/редактировать/удалять коды расположения счётчиков, просматривать отчёты, отправленные пользователям. Данные фильтруются по дате, № личного счёта, ФИО клиента и его адресу. Можно также сгенерировать суммарный отчет за выбранный промежуток времени.