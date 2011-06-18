Модуль тестирования (мультиязычный) для Joomla 1.6

http://php-programmist.ru/portfolio/modules/quiz.html

Для сайта на Joomla 1.6 разработан мульти-язычный модуль, который позволяет проводить тестирование знаний о личной гигиене. Вопросы хранятся в JS-файлах, которые являются языковыми. Тестирование происходит без перезагрузки страницы. После того, как испытуемый выбрал вариант ответа, появляется пояснение правильного ответа. При повторном тестировании порядок вопросов изменяется произвольным образом.