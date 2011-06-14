Компонент "Вопрос-Ответ" для Joomla

http://php-programmist.ru/portfolio/components/vopros-otvet.html

Для сайта magsovet.com разработан компонент под заказ для Joomla - "Вопрос-Ответ". Компонент представляет из себя систему, в которой пользователи в различных рубриках могут задавать вопросы, на которые зарегистрированные пользователи могут отвечать. Визуализация улучшена за счёт различных эффектов JQuery.

Когда неавторизированный пользователь нажимает на кнопку "Ответить", то появляется форма быстрой регистрации/авторизации, к которой "прикручена" КАПТЧА на Ajax. После отправки формы регистрации происходит автоматическая авторизация, возврат на страницу вопроса и открытие поля для ввода ответа.

Разработан также плагин совместимости с ARTIO JoomSEF, который позволяет генерировать ЧПУ для всех страниц компонента "Вопрос-Ответ".

В админке можно добавлять/редактировать/удалять рубрики, ответы и вопросы.