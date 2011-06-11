3-х уровневая реферальная система Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://php-programmist.ru/portfolio/ref-system/r18.html
Для мини-магазина peeg.ru создана 3-х уровневая реферальная система. Сайт создан на базе CMS Joomla 1.5
Клиентская часть:
Заказ товара сопряжён с регистрацией на сайте. Регистрацию осуществляется через стандартный компонент com_users, который был модифицирован:
изменён внешний вид регистрационной формы,
добавлено порядка 10 новых полей,
осуществлена валидация данных на JQuery.
После совершения заказа/регистрации пользователю предлагается авторизироваться и ознакомиться с партнёрской программой. В личном кабинете три раздела: "Баланс", "Рефералы","Промо-материалы".
Баланс. Здесь отображаестся информация о текущем балансе, а также здесь можно заказать выплату, указав платёжную систему (WebMoney или Яндекс.Деньги) и номер счёта/кошелька в ней. Ещё ниже под спойлером свобная таблица, где записаны все изменения баланса в хронологическом порядке.
Рефералы. На этой вкладке отображена информация о рефералах пользователя. Для каждого уровня - своя таблица под спойлером. Здесь же детальная информация о переходах по реферальной ссылке (Дата, IP, сайт-источник).
Промо-материалы. Здесь пользователь найдёт свою партнёрскую ссылку и коды баннеров.
Администраторская часть:
Администратор видит в сводной таблице следующие данные о пользователях: Логин, ФИО, Реферер, Число рефералов на каждом уровне, Количество заказов, Баланс, Общий заработок. Кликнув по логину пользователя, можно просмотреть его данные, а также отредактировать их. Клик по цифре, указывающей на количество рефералов, откроет окно, где будут отражена информация о рефералах данного пользователя. Чтобы увидеть историю изменения баланса, необходимо кликнуть по балансу пользователя.
На владке Заказы отображены заказы сделанные в магазине. При нажатии на кнопку завершить, партнёры (до 3-х человек), принявшие участие в привлечении это заказчика, получают вознаграждение.
Выплаты на счета партнёров осуществляются через Яндекс.Деньги (вручную) и WebMoney (массовый платеж).
В параметрах компонента указывается E-mail для уведомления о заказах, размер партнёрского вознаграждения для каждого уровня, минимум для вывода денег и ссылки на баннеры.