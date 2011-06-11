3-х уровневая реферальная система Joomla

http://php-programmist.ru/portfolio/ref-system/r18.html

Для мини-магазина peeg.ru создана 3-х уровневая реферальная система. Сайт создан на базе CMS Joomla 1.5

Клиентская часть:

Заказ товара сопряжён с регистрацией на сайте. Регистрацию осуществляется через стандартный компонент com_users, который был модифицирован:

изменён внешний вид регистрационной формы,

добавлено порядка 10 новых полей,

осуществлена валидация данных на JQuery.

После совершения заказа/регистрации пользователю предлагается авторизироваться и ознакомиться с партнёрской программой. В личном кабинете три раздела: "Баланс", "Рефералы","Промо-материалы".

Баланс. Здесь отображаестся информация о текущем балансе, а также здесь можно заказать выплату, указав платёжную систему (WebMoney или Яндекс.Деньги) и номер счёта/кошелька в ней. Ещё ниже под спойлером свобная таблица, где записаны все изменения баланса в хронологическом порядке.

Рефералы. На этой вкладке отображена информация о рефералах пользователя. Для каждого уровня - своя таблица под спойлером. Здесь же детальная информация о переходах по реферальной ссылке (Дата, IP, сайт-источник).

Промо-материалы. Здесь пользователь найдёт свою партнёрскую ссылку и коды баннеров.

Администраторская часть:

Администратор видит в сводной таблице следующие данные о пользователях: Логин, ФИО, Реферер, Число рефералов на каждом уровне, Количество заказов, Баланс, Общий заработок. Кликнув по логину пользователя, можно просмотреть его данные, а также отредактировать их. Клик по цифре, указывающей на количество рефералов, откроет окно, где будут отражена информация о рефералах данного пользователя. Чтобы увидеть историю изменения баланса, необходимо кликнуть по балансу пользователя.

На владке Заказы отображены заказы сделанные в магазине. При нажатии на кнопку завершить, партнёры (до 3-х человек), принявшие участие в привлечении это заказчика, получают вознаграждение.

Выплаты на счета партнёров осуществляются через Яндекс.Деньги (вручную) и WebMoney (массовый платеж).

В параметрах компонента указывается E-mail для уведомления о заказах, размер партнёрского вознаграждения для каждого уровня, минимум для вывода денег и ссылки на баннеры.