Партнёрская программа Virtuemart. Joomla 1.5.23
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://php-programmist.ru/portfolio/ref-system/partner4virtuemart.html
Для магазина mirpodarkoff.ru ( Joomla + Virtuemart ) создан компонент "Партнёрская программа. Virtuemart".
Регистрация пользователей осуществляется средствами Virtuemart.
Клиентская часть:
В личном кабинете три раздела: "Баланс", "Рефералы","Промо-материалы".
Баланс. Выдает полную статистику для партнера:
Баланс
Общий заработок
Сколько денег уже выплачено
История выплат
Здесь партнёр может заказать выплату, указав номер своего кошелька в системе WebMoney. В админке можно установить минимальную сумму для выплаты.
Рефералы. Три таблицы под спойлерами:
"Ваши рефералы" - детальная информация о каждом реферале( логин, дата регистрации, количество оплаченных заказов, общая сумма покупок, партнёрское вознаграждение).
"Заказы рефералов" - информация по всем заказам рефералов (№ заказ, логин реферала, дата, сумма заказа, статус). Если заказ оплачен, то статус отображается зелёным цветом.
"Переходы по партнёрской ссылке" - переходы по партнёрской ссылке, с указанием логина реферала, если он зарегистрировался, а также Дата, IP и сайт-источник.
Промо-материалы. Здесь пользователь найдёт свою партнёрскую ссылку и коды баннеров.
Над вкладками отображается описание партнёрской программы, которое вводится из админки (HTML-код поддерживается).
Администраторская часть:
Администратор видит в сводной таблице следующие данные о пользователях: Логин, ФИО, Реферер, Число рефералов , Количество заказов, Баланс, Общий заработок.
Кликнув по логину пользователя, можно просмотреть его данные, а также отредактировать их.
Чтобы получить дополнительную информацию нужно кликнуть по интересующей цифре:
"Количество рефералов" - откроет окно, где будут отражена информация о рефералах данного пользователя.
"Общий заработок" - таблица оплаченных заказов, сделанных рефералами партнёра, с указанием его заработка за каждый заказ.
"Переходов по ссылке" - таблица переходов
"Выплачено" - история выплат
Выплаты на счета партнёров осуществляются либо вручную, либо через сервис массовых платежей WebMoney.
В параметрах компонента указываются ссылки на баннеры, описание партнёрской программы, партнёрское вознаграждение (процент), статусы, при которых заказ считается оплаченным, минимальная сумма к выплате, скрывать ли поле, в котором прописывается логин партнёра при регистрации в Virtuemart