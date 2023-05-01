Партнёрская программа Virtuemart. Joomla 1.5.23

http://php-programmist.ru/portfolio/ref-system/partner4virtuemart.html

Для магазина mirpodarkoff.ru ( Joomla + Virtuemart ) создан компонент "Партнёрская программа. Virtuemart".

Регистрация пользователей осуществляется средствами Virtuemart.

Клиентская часть:

В личном кабинете три раздела: "Баланс", "Рефералы","Промо-материалы".

Баланс. Выдает полную статистику для партнера:

Баланс

Общий заработок

Сколько денег уже выплачено

История выплат

Здесь партнёр может заказать выплату, указав номер своего кошелька в системе WebMoney. В админке можно установить минимальную сумму для выплаты.

Рефералы. Три таблицы под спойлерами:

"Ваши рефералы" - детальная информация о каждом реферале( логин, дата регистрации, количество оплаченных заказов, общая сумма покупок, партнёрское вознаграждение).

"Заказы рефералов" - информация по всем заказам рефералов (№ заказ, логин реферала, дата, сумма заказа, статус). Если заказ оплачен, то статус отображается зелёным цветом.

"Переходы по партнёрской ссылке" - переходы по партнёрской ссылке, с указанием логина реферала, если он зарегистрировался, а также Дата, IP и сайт-источник.

Промо-материалы. Здесь пользователь найдёт свою партнёрскую ссылку и коды баннеров.

Над вкладками отображается описание партнёрской программы, которое вводится из админки (HTML-код поддерживается).

Администраторская часть:

Администратор видит в сводной таблице следующие данные о пользователях: Логин, ФИО, Реферер, Число рефералов , Количество заказов, Баланс, Общий заработок.

Кликнув по логину пользователя, можно просмотреть его данные, а также отредактировать их.

Чтобы получить дополнительную информацию нужно кликнуть по интересующей цифре:

"Количество рефералов" - откроет окно, где будут отражена информация о рефералах данного пользователя.

"Общий заработок" - таблица оплаченных заказов, сделанных рефералами партнёра, с указанием его заработка за каждый заказ.

"Переходов по ссылке" - таблица переходов

"Выплачено" - история выплат

Выплаты на счета партнёров осуществляются либо вручную, либо через сервис массовых платежей WebMoney.

В параметрах компонента указываются ссылки на баннеры, описание партнёрской программы, партнёрское вознаграждение (процент), статусы, при которых заказ считается оплаченным, минимальная сумма к выплате, скрывать ли поле, в котором прописывается логин партнёра при регистрации в Virtuemart