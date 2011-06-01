МЛМ с 9-ю линейными матрицами + реферальная систем

http://money-river.com

На базе CMS Joomla 1.5 создан сайт с 9-ю линейными матрицами (тарифами) и партнёрской программой - http://money-river.com

Клиентская часть:

После регистрации и авторизации в разделе "Баланс" пользователь может пополнить свой баланс через систему Perfect Money либо Liq Pay. После оплаты деньги автоматически зачисляются на баланс. В этом разделе отображается история всех изменений баланса. Есть возможность сделать внутренний перевод. А также - заказать выплату средств на систему Perfect Money или Liq Pay.

За деньги на балансе он может приобретать места в выбранных матрицах. Стоимость варьирует от 1 до 100 долларов. Покупка каждого места в матрице (тарифе) приводит к движению внутри неё - первые 7 человек, которые на данный момент находятся у верхушки, получают по 10% от стоимости покупки места, и перемещаются в конец матрицы, после новичка. Таким образом завершается цикл. После прохождения 15-го цикла пользователь, получив 150% от вложенной суммы, покидает матрицу (тариф). Один пользователь может приобретать бесконечно много мест в одной матрице.

"Партнёрский раздел" - здесь у каждого пользователя отображается партнёрская ссылка для привлечения рефералов и код баннера, в который зашита партнёрская ссылка. Ниже - список рефералов с указанием тарифов, в которых они приобрели места. Здесь же - детальная статистика переходов по партнёрской ссылке.

Если пользователь Б регистрируется по ссылке пользователя А, он становится его рефералом. В момент активации пользователем Б тарифа, на счёт пользователя А начисляется 30% от стоимости активации тарифа.

На сайте также реализована "Биржа рефералов", на которой пользователи могут выставлять на продажу своих рефералов за произвольную цену и приобретать их. При этом с продавца взимается комиссия проекта.

Администраторская часть:

Администратор видит в сводной таблице следующие данные о пользователях: Логин, ФИО, Реферер, Число рефералов, Баланс, Заработок, Выплаченная сумма, Список активированных тарифов. Нажатие на кнопку "Рефералы", выводит список рефералов пользователя, а копка "История" отобразит историю изменений баланса данного пользователя.

Имеется фильтр тарифов, активируя который адмнистратор видит всех пользователей в данном тарифе с указанием очерёдности.

Администратор может вручную активировать тариф любому пользователю.

В разделе "Заявки на выплату" отображается список пользователей заказавших выплату

В разделе "Переводы" администратор видит какие внутренние переводы совершали пользователи.