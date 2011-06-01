Подключение СМС сервиса к VirtueMart + переработка
Веб-программирование
Добавлена636 просмотров
13 лет назад
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К интернет-магазину на Joomla+VirtueMart подключена генерация уникальных купонов в момент оплаты и закрепление их за конкретным пользователем. Также в момент оплаты покупателю отправляется СМС с кодом купона на скидку. Купоны отображаются в личном кабинете пользователя в разделе "Мои заказы".
Расширен функционал админской части - добавлена возможность получать выборку пользователей купивших какой-либо товар.
Изменён способ выбора различных вариантов товара - выпадающий список заменен на радио-кнопки во всплывающем окне после клика по кнопке "Купить"