Корпоративный портал по продаже шин и дисков

Добавлена
9 лет назад
154 просмотра
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Корпоративный портал оптовой компании по продаже автомобильных шин и дисков.

Проект разработан на базе Yii framework.

Реализован следующий функционал:

    Интернет-магазин шин и дисков

    Подбор по параметрам

    Подбор по марке авто

    История заказов

    Интерфейсы для возврата товара

    Хранение нескольких адресов доставки и контактных лиц

    Система персональных скидок

    Закрепление персональных менеджеров за клиентом

    Акции производителей

    Экспорт каталога в XML

    Импорт каталога и остатков из 1С

    И многое другое...

shinniymagazin.ru