Корпоративный портал по продаже шин и дисков

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Корпоративный портал оптовой компании по продаже автомобильных шин и дисков.
Проект разработан на базе Yii framework.
Реализован следующий функционал:
Интернет-магазин шин и дисков
Подбор по параметрам
Подбор по марке авто
История заказов
Интерфейсы для возврата товара
Хранение нескольких адресов доставки и контактных лиц
Система персональных скидок
Закрепление персональных менеджеров за клиентом
Акции производителей
Экспорт каталога в XML
Импорт каталога и остатков из 1С
И многое другое...