Новостной сайт, подача заявок на грант (Next.js)

- Разработка многоуровневой формы подачи заявки на участие в грантовом конкурсе. Форма состоит из нескольких шагов и разделяется логикой для юридических и физ. лиц. Так же реализована валидация, превью заявки, печать, маски, daData, счетчик символов для ограничения содержания полей.

- Личный кабинет (заявки), Каждая заполненная заявка проверяется в админке и имеет свой статус. Разработка логики на фронте каждой заявки в зависимости от статуса

- Рефакторинг старого кода на страницах новостных лент (Фильтры, пагинация, dropdowns, детальные страницы, текстовый редактор, слайдеры)

- Рефакторинг страницы регистрации + добавление валидации и daData

<: Next.js="" React,="" Redux="" Toolkit,="" Node="" (Nest.js),="" Prisma,="" Axios,="" TypeScript,="" БЭМ,="" SCSS="" module,="" GItLab,="" Figma="" />

Основной backend на проекте: PHP (Symfony)