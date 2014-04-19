Онлайн-калькулятор

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Калькулятор сделан с использованием библиотек jQuery и jQuery UI в виде модального окна. Данные которые вводит пользователь отправляются на сервер где соответсвующая программа отправляет их на заданый e-mail. Используется технология AJAX.
HTML код: http://pastebin.com/kWfEHrtk
JavaScript код: http://pastebin.com/YzFwcyHE
PHP: http://pastebin.com/dFT4Ri9z