Онлайн-калькулятор

Калькулятор сделан с использованием библиотек jQuery и jQuery UI в виде модального окна. Данные которые вводит пользователь отправляются на сервер где соответсвующая программа отправляет их на заданый e-mail. Используется технология AJAX.

HTML код: http://pastebin.com/kWfEHrtk

JavaScript код: http://pastebin.com/YzFwcyHE

PHP: http://pastebin.com/dFT4Ri9z

CSS: http://pastebin.com/0mq957BJ