Разработка и верстка сайта

Стек: node.js, react, redux

Самописная CMS под требования заказчика. Простой дизайн, без предварительного макета.

По SEO требованию обязательное наличие сгенерированного HTML кода, пришлось прикрутить React-SSR.

Поддержка виджетов, поддержка загрузки изображений и любых файлов, поддержка генерации изображений-превью любых размеров, поддержка webp изображений и srcset'ов, source кодов, что позволяет выдавать разным браузерам и устройствам разную картинку, оптимизированную для них.