Разработка и верстка сайта

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стек: node.js, react, redux
Самописная CMS под требования заказчика. Простой дизайн, без предварительного макета.
По SEO требованию обязательное наличие сгенерированного HTML кода, пришлось прикрутить React-SSR.
Поддержка виджетов, поддержка загрузки изображений и любых файлов, поддержка генерации изображений-превью любых размеров, поддержка webp изображений и srcset'ов, source кодов, что позволяет выдавать разным браузерам и устройствам разную картинку, оптимизированную для них.