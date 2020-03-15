Разработка сайта с нуля до полностью рабочего

Добавлена
4 года назад
93 просмотра
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Адаптивный для разных браузеров и девайсов (телефоны, планшеты, компьютеры). 

СЕО оптимизация в HTML для появления на первой странице поисковиков

Понятный код, с комментариями для легкой навигации по коду

Множество функций сайта (например обратный звонок, всплывающие окна и многое другое)

Работаю на HTML5, CSS3, так же для более красивых и функциональных сайтов JavaScript, JQuery. Сайт работает на Django или PHP