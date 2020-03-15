Разработка сайта с нуля до полностью рабочего

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Адаптивный для разных браузеров и девайсов (телефоны, планшеты, компьютеры).
СЕО оптимизация в HTML для появления на первой странице поисковиков
Понятный код, с комментариями для легкой навигации по коду
Множество функций сайта (например обратный звонок, всплывающие окна и многое другое)
Работаю на HTML5, CSS3, так же для более красивых и функциональных сайтов JavaScript, JQuery. Сайт работает на Django или PHP