Сайты под ключ на Битрикс

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем. Большой опыт в разработке проектов под ключ. Разрабатываю любые сайты, начиная с промо LP визиток заканчивая сложными стартапами или B2B системами.

Обращаясь вы получаете проект под, ключ который включает в себя: прототипы, написание технического задания, профессиональный дизайн, качественную верстку по БЭМ & Bootstrap, и техническую реализацию. За все время было написано более 150 Интернет-магазинов, более 30 B2B систем, более 500 визиток LP и др. С Битриксом работаем с 2007 года есть все сертификаты, более 40 отзывов. Возможна работа по СБР (сделки без риска), или заключение договора (от 100к) предоставляем любые гарантии.

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс на сайты под ключ:

Разработка под ключ LP, промо, визитки – от 90 т.р

Разработка ИМ B2B & B2C - от 180 т.р

Разработка стартапов – по договорённости

Спасибо что дочитали, обращайтесь.

Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx или ЛС