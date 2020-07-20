Перенос, копия, аналоги сайтов на Битрикс

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем. Большой опыт в переносе сайтов с других систем (CMS) в том числе самописных на 1С Битрикс, а также создание копий(аналогов) существующих проектов.

Прорабатываем детально задачи переноса, обращаясь ко нам Вы всегда сможете быть уверены, что ваш продукт будет перенесен качественно будут учтены все требования СЕО (такие как сохранение URL контента, мета-данных и др.), что позволит вашему сайту не упасть в поисковой выдачи, а также, сохранены и сконвертированы нужные вам данные (пользователи, заказы, новости статьи, каталоги товаров и др.).

С Битриксом работаем с 2007 года есть все сертификаты, более 40 отзывов. Возможна работа по СБР (сделки без риска), или заключение договора (от 100к) предоставляем любые гарантии.

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс на работы с переносом сайтов с др. CMS, а так же создание копий:

Перенос сайтов визиток с сохранением данных и URL – от 50 т.р

Перенос интернет-магазинов – от 80 т.р

Аналоги сайтов от 100 т.р

Спасибо что дочитали, обращайтесь.

Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx или ЛС