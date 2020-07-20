Парсеры граберы для Битрикс

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем, пишем парсеры граберы импортеры любой сложности для сайта на 1С Битрикс. Могу обойти любые защиты CloudFare антикапчи от google (recaptcha любой версии), а также системы антидоссов защиты от копирования от парсингов.

Разрабатываем как на php так и на Node.JS. Автоматические обновление и подгрузки данных, проработка обновлений данных. Работа с несколькими потоками.

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс на создание парсеров и граберов для Битрикс:

Разработка парсера для интернет-магазина php – от 40 т.р (cURL,1 поток Php7 обход некторых защит)

Разработка парсера для интернет-магазина Node.JS– от 70 т.р (любое кол-во потоков, обновление в реальном времени, обход любых защит, эмуляции браузерного поведения человека, работы с любыми версиями сокетов, обновление UserAgent и др.)

С Битриксом работаем с 2007 года есть все сертификаты, более 40 отзывов. Возможна работа по СБР (сделки без риска), или заключение договора (от 100к) предоставляем любые гарантии.

Спасибо что дочитали, обращайтесь.

Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx или ЛС