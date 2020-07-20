Интеграция битрикс 24 и Битрикс УС с моим складом

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем,оказываем услуги по интеграции МойСклад с 1с Битрикс. Интегрирую как Битрикс БУС (Управление сайтом), так и корпоративные решения Битрикс 24 или Битрикс коробка.

Напишем интеграцию любой сложности на основе API Мой Склад, более 50 сделанных интеграций. С Битриксом работаем с 2007 года есть все сертификаты, более 40 отзывов. Возможна работа по СБР (сделки без риска), или заключение договора (от 100к) предоставляем любые гарантии.

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс на интеграцию МойСклад с Битрикс:

Стандартная интеграция БУС – от 15 т.р

Стандартная интеграция Б24 или КП – от 15 т.р

Сложно-техническая интеграция с написанием собственного решения на базе API Мой склад – от 60 т.р

Спасибо что дочитали, обращайтесь.

Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx или ЛС