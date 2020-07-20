Мобильные приложения Bitrix Mobile API

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем, разрабатываем мобильные приложения Android & iOS на базе Bitrix Mobile любой сложности без каких-либо ограничений по функционалу.

Сейчас разработано 30+ мобильных приложений различных направлений, начиная с визиток заканчивая стартапами и B2B системами.

Можем разработать как на базе верстки существующий, так и под ключ, а так же уникальная услуга можем ваш сайт существующий без дизайна и верстки превратить в мобильное приложение.

Услуга включает в себя не только создание, но и публикация в GooglePlay и AppStore

С Битриксом работаем с 2007 года есть все сертификаты, более 40 отзывов. Возможна работа по СБР (сделки без риска), или заключение договора (от 100к) предоставляем любые гарантии.

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный праайс по разработке или доработке мобильного приложения:

Доработка мобильного приложения на Cordova PhoneGap – от 15 т.р

Доработка мобильного приложения на BitrixMobile – от 10 т.р

Разработка мобильного приложения под ключ Android Ios – от 190 т.р

Разработка на основе существующего сайта от 120 т.р

Спасибо что дочитали, обращайтесь.

Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx или ЛС