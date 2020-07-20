Калькуляторы и конфигураторы на Битрикс

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем, в разработке калькуляторов, конфигураторов и любой сложности конструкторов на базе 1с Битрикс

На данный момент разработано: 100+ калькулаторов, 50+ конфигураторов и 30+ конструкторов. В портфолио имеются так же сложно-технические проекты с подменой изображений, построение визуализации комнат растановкой мебели и др с автоматически подсчетами и оформлением. С Битриксом работаем с 2007 года есть все сертификаты, более 40 отзывов. Возможна по СБР (сделки без риска), или заключение договора (от 100к) предоставляем любые гарантии.

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс на услуги по разработке конфигуратора или калькулятора:

Создание калькуляторов – от 25 т.р

Создание конфигураторов - от 40 т.р

Создание конструкторов – от 55 т.р

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Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx или ЛС