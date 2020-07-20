Доработка сайтов на Битрикс

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем, по работе с Битрикс и Битрикс 24 (КП), специализирующихся на доработках по 1С Битрикс, а также облачные системы 24, и коробочные Корпоративный портал.

Есть все сертификаты, более 3000 выполненных доработок, отлично разбираемся в чужом коде, работы любой сложности, конфигураторы, написание модулей компонентов, собственные разработки интеграция с API , а так же сложно-технические интеграции с 1с написание систем автоматизаций и др. Любые готовые решения или существующие модули м.плейс или которые были написаны с нуля перепишем или настроем под ваши нужды. Есть все сертификаты, работаю с 2007 года, более 40 отзывов, более 12к рейтинг. Возможна работа по СБР (Сделки без риска), или заключение договора (от 100к), предоставляем все необходимые гарантии. Нужно качество обращайтесь!

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс на услуги по доработке сайтов на Битрикс:

Доработки на базе 1С Битрикс от 5 т.р

Доработки на базе Битрикс 24 и Битрикс КП от 8 т.р

Интеграция верстки магазинов – от 70 т.р

Интеграция корпоративных визиток – от 45 т.р

Спасибо что дочитали, обращайтесь.

Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx или ЛС