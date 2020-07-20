Аудит вашего сайта на Битрикс

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем, по работе с Битрикс и Битрикс 24 (КП). Проводим аудиты и анализы существующих сайтов на Битрикс. У вас тормозит сайт?

Вы хотите увеличить PageSpeed показатель? Вам написали новый сайт, и вы хотите убедиться, что качественной написан? Вам нужно проверить сайт на уязвимости или сервер на doss атаки? Обращайтесь! Большой опыт в составление аудитов, проработка всех деталей. Конечный результате вы получите аудит без воды только по делу, и смету на работы по исправлению

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс на услуги Битрикс сайтов аудит и анализ:

Аудит PageSpeed мобильная + ПК + LocalAudit – от 10 т.р

Аудит на проверки медленной работы сайта – от 15 т.р

Аудит на качество кода – от 10 т.р

Аудит сервера на doss атаки – от 20 т.р

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Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx или ЛС