Битрикс работы с готовыми решениями ASPRO и др.

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем, по работе с Битрикс и Битрикс 24 (КП), и более чем 5 лет работы с ASPRO решениями

Разбираемся отлично в коде решений аспро, можем переписывать прослойками, что не повлияет никак на обновления, и вы сможете обновляться в любое время. Сайты под ключ на основе решений apso или доработки существующих, интеграция нового дизайна, проработка механизмов интеграций с 1с, генерация лидов Б24 и др. Есть скидки на покупку решений (партнер)

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс по работе с решениями Aspro Битрикс:

Aspro: Next,Оптимус,Маркет,Максимум и др любое расширение B2B & B2C - от 45 т.р под ключ (без стоимости покупки решения и самого Битрикс)

Доработка решений Аспро – от 5 т.р

Корпоротивные сайты (визитки) на решениях Aspro – от 35 т.р

Спасибо что дочитали, обращайтесь.

Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx или ЛС