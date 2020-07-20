Ускорение вашего сайта PageSped Битрикс

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем, по работе с Битрикс и Битрикс 24 (КП). Хотите pagespeed 99-100%? Тогда вы по адресу. Занимаемся ускорением сайтов, рефакторином кода, точечной настройкой сервера.

С Битриксом более 10 лет, знаем все особенности ядра D7 и D12. Большой опыт в рефакторинге кода на php 7x, а так же с композитными технологиями, проработки систем кэширования, уменьшение запросов В БД, фасетные индексы, хендлеры обновлений, переиндексации данных, перестроение индексов БД. А так же большой опыт с Sphynx реализации поиска, и построение каталога и карточек товара, + 100x к скорости существующий, и ElasticSearch. Большой опыт работы с apache kafka и др. Если вам нужен быстрый рабочий сайт, которые нравится поисковым системам вы по адресу.

Оказываем любые другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс на услуги по ускорению сайта Битрикс:

Точечная интеграция композита (не путь с маркетинговой автокомпозит) – от 30 т.р

Рефакторинг кода php, проработка систем кэша, фильтрация параметров данных, уменьшение цикличных запросов, вынос функционала result_modifier и др. – от 20 т.р

Рефакторинг front – css html js – уменьшение кода, асинхронная подгрузка, lazyLoding после подгрузки DOM проработка ошибок console.log, прогрузка скриптов js css после DOM дерева, ошибки html css W3C и др – от 10 т.р

Работа с изображениями – сжатие изображений webp, автоматическое обновление новых загруженных, настройка ngnix и др. – от 12 т.р

Настройка сервера – точечная настройка сервера параметров, подклчение генерация SSL с авто обновлением, настройка env, как для Битрикс КП так и для Битрикс БУС, проработка БД – от 10 т.р

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