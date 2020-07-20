1С интеграция с Битрикс УС -> Битрикс 24

Коротко о нас: Команда специалистов с более чем 10 летнем стажем, по работе с Битрикс и Битрикс 24 (КП).

Все сертификаты по работе с Битрикс, так же есть сертификаты по 1с. Ставка 1000 руб./час. Работаем с realtime soap ldap и др. Битрикс ядра D12&D7, любые работы для 1с. Так же интеграция с Б24 и Битрикс корпоративный портал.

Оказываем другие работы по Битрикс полный перечень, а так же портфолио, отзывы, сертификаты можно посмотреть на FL - https://www.fl.ru/users/helpbitrix/

Примерный прайс на услуги по тематики 1C интеграции с Битрикс:

Кастомные интеграции (самописные со стороны 1с и Битрикс) – от 30 т.р

Стандартная интеграция товаров – от 10 т.р

Интеграция заказов – от 5 т.р

Контрагентов, пользовательских справочников от 5 т.р

Спасибо что дочитали, обращайтесь.

Контакты:

Skype: helpbitrix Telegram:@cprubyx или ЛС